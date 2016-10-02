Кілька десятків людей загинули в Ефіопії під час зіткнень із поліцією
В ефіопському місті Дебре-Зейт в ході зіткнень з поліцією, що сталися під час релігійного свята. загинули кілька десятків людей.
Причиною смерті людей, за словами очевидців, стала тиснява, передає Медуза.
Точних даних про кількість жертв немає. Associated Press пише, що загинули «кілька десятків» людей, Reuters з посиланням на представників опозиції повідомляє про загибель 50 осіб. «Бі-бі-сі» цитує місцевого активіста, який оцінює кількість загиблих у 300 осіб. Офіційні особи підтвердили загибель і поранення людей, але не назвали точних даних.
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За словами очевидців, частина людей, які прийшли на свято, почали вигукувати антиурядові гасла, скандувати «Нам потрібна свобода» і «Нам потрібно правосуддя». Багато з них схрестили руки над головою (це прийнятий серед ефіопської опозиції жест; його використовував на Олімпіаді-2016 марафонець Фейіс Лілеса, який завоював срібло, в знак солідарності з демонстрантами). Associated Press повідомляє, що активісти почали кидати в поліцію пляшки і каміння і попрямували у бік сцени.
Поліція почала стріляти в повітря і розпорошила сльозогінний газ, після чого в натовпі почалися паніка і тиснява. Багато, як повідомляється, намагаючись втекти з місця події, впали у воду.
Приводом для антиурядових виступів в Ефіопії стали плани влади включити частину регіону Оромія в межі столиці Аддіс-Абеби. Згодом протести набули масовий характер — представники найбільш численних народів Ефіопії орома і амхара скаржаться на політичні утиски з боку політичної верхівки, сформованої в основному представниками народу тиграі. З листопада 2015 року в ході протестів загинули, за різними даними, від 400 до 500 осіб.
Зіткнення 2 жовтня відбулися на релігійному фестивалі Іреча — щорічному святі подяки, яке відзначає народ оромо.