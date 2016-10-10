Дворові розборки з поножовщиною: у Росії підліток убив однокласника після конфлікту у соцмережі "ВКонтакте"
10:45, 10 жовтня 2016Світ
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У Красноярську був убитий 13-річний школяр через конфлікт в соціальній мережі «ВКонтакте».
У Красноярську один школяр вбив іншого через сварку у соцмережі / techno.bigmir.net
Про це повідомляє РБК з посиланням на Слідчий комітет РФ.
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За попередніми даними, між учнем сьомого класу школи №45 виник конфлікт з однокласниками через висловлені у «ВКонтакте» образи. Перед подією підлітки зустрілися у дворі. Ініціатор конфлікту вдарив одного з школярів ножем, після чого потерпілий спробував втекти, проте не зміг через велику втрату крові.
Прибулі медики "швидкої" намагалися надати допомогу школяру, але підліток помер на місці події.
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