Світова криза не перешкодить Росії будувати новий космодрому

Глава Роскосмосу Анатолій Пермінов заявив, що виділених державою коштів має вистачити на підготовку будівництва нового космодрому "Східний". Пермінов додав, що Мінфін і Мінекономіки підтримали пропозицію Роскосмоса про збільшення фінансування космічної діяльності в 2010-2011 роках.

Новий космодром має бути побудований в Амурській області. Наприкінці листопада 2007 року наказ про його створення підписав Володимир Путін. Планується, що пілотовані польоти з нового космодрому почнуться 2018 року.

Лента.ру