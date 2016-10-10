Нобелівську премію з економіки вручили за вивчення теорії контрактів

Про це повідомили у прес-cлужбі Нобелівського комітету.

"Премію з економіки отримують Олівер Гарт з Гарвардського університету і Бенгт Хольмстрьом з Массачусетського технологічного інституту за значний внесок в теорію контрактів", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше вже були оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії - за створення молекулярних машин, з фізики - за вивчення "дивних" станів матерії, з медицини - за вивчення "самопоїдання" клітин. Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії Хуан Сантос за зусилля з виведення країни із стану більш ніж 50-річної громадянської війни".

Нобелівську премію з економіки вручають з 1969 року. Минулого року лауреатом став американець Енгус Дітон з формулюванням "За аналіз проблем споживання, бідності і соціального забезпечення".