ІДІЛ підтвердила загибель свого "міністра інформації"
03:37, 11 жовтня 2016Світ
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ІДІЛ заявило про загибель свого так званого міністра інформації Ваїля Аділя Салмана аль-Фуйяда.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву терористів, передає РБК.
Раніше про знищення аль-Фуйяда в сирійській провінції Ракка заявляв Пентагон.
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У заяві, яку було опубліковано на сайті терроистов, аль-Фуйяда називають по кличці (він також відомий як Абу Мухаммед аль-Фуркат). При цьому не вказується, коли, де і як був убитий аль-Фуйяд, пише Reutes.
У середині вересня Міністерство оборони США заявило про знищення міністра інформації ІДІЛ ударом з повітря. Терорист був убитий в результаті удару коаліційних сил в районі Ракки 7 вересня, зазначав офіційний представник Пентагону Пітер Кук.
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