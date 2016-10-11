ІДІЛ підтвердила загибель свого "міністра інформації"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву терористів, передає РБК.

Раніше про знищення аль-Фуйяда в сирійській провінції Ракка заявляв Пентагон.

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У заяві, яку було опубліковано на сайті терроистов, аль-Фуйяда називають по кличці (він також відомий як Абу Мухаммед аль-Фуркат). При цьому не вказується, коли, де і як був убитий аль-Фуйяд, пише Reutes.

У середині вересня Міністерство оборони США заявило про знищення міністра інформації ІДІЛ ударом з повітря. Терорист був убитий в результаті удару коаліційних сил в районі Ракки 7 вересня, зазначав офіційний представник Пентагону Пітер Кук.