Ізраїль ввів блокаду палестинських територій на час "Судного дня"

Всі пропускні пункти між Ізраїлем і Західним берегом річки Йордан буде закрито до четверга. А КПП "Ерез" на кордоні з сектором Газа відновить роботу не раніше неділі, передає LB.ua.

У ці дні палестинцям заборонений прохід на територію Ізраїлю. Обмеження не стосуються жителів єврейських поселень на Західному березі Йордану.

Читайте такожВ Єрусалимі палестинець поранив кількох людей і був убитий

Ізраїльські сили безпеки приведено у стан підвищеної готовності після здійсненого в неділю, 9 жовтня, теракту в Єрусалимі. Нападник палестинець відкрив вогонь по людям на вулиці, потім його вбили поліцейські, в ході перестрілки він смертельно поранив співробітницю поліції. Ще п'ять осіб отримали поранення. Після інциденту в палестинському Аль-Рамі недалеко від Єрусалиму спалахнули протести, які придушила ізраїльська армія.

Йом-Кіпур (День спокути", "Судний день") в іудаїзмі вважається найважливішим святом. Це день очищення, покаяння і підведення підсумків. У вівторок з заходом починається добовий пост, який не можна пити навіть воду, а також тривалі служби в синагогах.