Дві поранені терористом у Єрусалимі жінки померли

Напад на випадкових перехожих сталося вранці, недалеко від зупинки швидкісного трамвая в районі поліцейського управління. 39-річний палестинець, який під'їхав на автомобілі, відкрив вогонь по випадковим перехожим, повідомляє РБК з посиланням на Jerusalem Post.

За уточненими даними, він поранив шістьох осіб. Одна з постраждалих була доставлена в клініку в критичному стані, де померла.

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Злочинець спробував втекти з місця події, проте в погоню за ним вирушили поліцейські на мотоциклах. Коли терорист побачив їх, він почав стріляти в їхній бік і поранив співробітника правоохоронних органів, яка пізніше також померла в лікарні. Вогнем у відповідь злочинець був застрелений, повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, палестинське угруповання «Хамас», що контролює Сектор Газа, пояснило, що трапилося продовження інтифади, а розстріл людей представник екстремістів назвав «операцією в Єрусалимі, проведеною у відповідь на злочини окупантів».

За останній рік в результаті нападів терористів в різних містах Ізраїлю загинули 33 людини, а також два туриста з США. Reuters зазначає, що за цей же час загинули 220 палестинців. Більшість з них були визнані бойовиками, близько 70 чоловік були вбиті в різних сутичках з ізраїльськими силами безпеки.