У США популярну акторку заарештували через участь в акції протесту

Протестувальники виступили проти будівництва трубопроводу у Північній Дакоті. Дівчину затримали разом із іншими 26-ма учасниками акції у тому числі - її матір'ю, передає ТСН.

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Акторці інкримінували незаконне проникнення на приватну територію. Утім, згодом її та інших активістів звільнили.

Під час спілкування із представниками правопорядку Шейлін припустила, що її заарештували, оскільки вона "досить відома" та має 40 тисяч підписників.

Трубопровід, проти якого виступили активісти, повинен доставляти сланцеву нафту з Північної Дакоти безпосередньо на нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки.