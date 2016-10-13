Європарламент розгляне проект резолюції про пропаганді Росії та ІД

Комітет у закордонних справах Європарламенту схвалив її в понеділок, 10 жовтня, передає dw.com.

У документі, зокрема, говориться, що Росія агресивним чином використовує широкий спектр інструментів, у тому числі спеціальні фонди, мовники на різних мовах, новинні агенції, громадські та релігійні групи, соціальні мережі і тролів в Інтернеті. Російські влади роблять це для того, щоб поставити під сумнів європейські цінності і спровокувати розкол Європи, зазначено в документі.

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Росія стрімко активізує свою діяльність в Європі, мета якої полягає в поширенні російського впливу і російської гегемонії, підрив суверенітету східноєвропейських країн. При цьому однією з головних стратегій Росії є фальсифікація історії, сказано в резолюції.

В якості прикладів інформаційної війни, яку Росія веде проти Заходу, в документі наводяться, зокрема, російська кібератака на Естонію, кампанії з дезінформації після загибелі літака польського президента під Смоленськом і після катастрофи рейсу MH17 на Донбасі, а також після анексії Криму Росією і у зв'язку з міграційною кризою в Європі.

Країни ЄС також відноситься до цільової групи пропагандистів з ІД, які працюють на регіональному і глобальному рівнях. Країнам Євросоюзу у зв'язку з цим необхідно захистити суспільство, в першу чергу молодих людей від радикалізації, а також перекрити грошові потоки в ІД, йдеться в проекті резолюції Європарламенту.