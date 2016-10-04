Прем’єр Нідерландів закликав РФ припинити розповсюджувати нісенітниці про МН17

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в ефірі телеканалу NOS.

«Поширення нісенітниць про це дослідження повинно зупинитись", – сказав Рютте, додавши, що сумніви в його незалежності не приймаються.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Росії повідомило послу Нідерландів, що оприлюднені 28 вересня проміжні результати розслідування збиття малайзійського авіалайнера MH17 "не можуть бути визнані Росією задовільними".

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Нідерланди, обурені реакцією Росії на результати, які були оприлюднені Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи "Боїнга" рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", викликали російського посла.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії. Також в МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофі Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Міністерство закордонних справ РФ та Міністерство оборони РФ поставили під сумнів професіоналізм та незалежність результатів розслідування. Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.

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У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п’яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.