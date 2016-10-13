Нідерланди можуть легалізувати евтаназію для людей, які не мають смертельних захворювань

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

У листі до парламенту країни міністри охорони здоров'я та юстиції уточнили, що деталі законопроекту поки розробляються, але закон повинен поширитися на людей, які «мають чітке розуміння, що їхнє життя завершене», і «у відповідності із суворими і ретельними критеріями мають право закінчити це життя гідним для них способом».

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Міністр охорони здоров'я також уточнила, що в основному бажання самовільно піти з життя виникає у літніх людей, тому новий закон, швидше за все, буде орієнтовано на них. При цьому яким саме буде віковий поріг, вона не уточнила.

Нідерланди стали першою країною, що легалізувала евтаназію. Це сталося в 2002 році і стосувалося лише людей, які відчувають нестерпні страждання і без усякої надії на одужання. Щороку все більше пацієнтів у Нідерландах просять про евтаназію і все більше лікарів погоджуються на це, зазначає Reuters. У 2015 році в Нідерландах евтаназія була застосована 5,5 тис. разів, це 3,9% від усіх смертельних випадків.