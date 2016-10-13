У Росії і не сподіваються на зняття санкцій найближчі три роки

Про це на засіданні уряду РФ заявив прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, передає ТАСС.

"Ми виходили з припущення (при підготовці бюджету) про ймовірність збереження санкцій і заходів, які ми приймали у себе протягом усіх трьох років, протягом строку бюджетного прогнозування", - сказав Медведєв.

За його словами, уряд намагатиметься провадити політику максимального стримування інфляції.

Читайте такожУ Росії запропонував удвічі підвищити пені за несплату податків«Ми продовжимо політику максимального стримування інфляції, у поточному році вона знизилася майже вдвічі», - сказав Медведєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, доходи федерального бюджету Росії у відношенні до ВВП продовжать скорочуватися всі три найближчих роки і в 2019 р. знизяться до 20-річного мінімуму – 13,3% ВВП, зважаючи на проект бюджету 2017-2019 рр.

Якщо не подорожчає нафта, то РФ грошей не вистачить для фінансування всіх зобов'язань.