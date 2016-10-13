У Кремлі пояснили причини відмови Путіна від візиту до Франції "побутовою мовою", про Сирію жодного слова

Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передає ТАСС.

Він переказав етапи підготовки візиту Путіна до Парижа, переклавши переговори "побутовою мовою".

"Ситуація була такою: ви, наприклад, завчасно отримуєте запрошення від господаря приїхати як гість, пообідати і поговорити. Причому, не тільки телефоном він тебе кличе, а надсилає красиві запрошення, каже - те, те ми з тобою зробимо, такі у нас плани на цей день, приїжджай", - описав те, що відбувалося, Ушаков. Він продовжив: "Ти йому кажеш: Так, я, звичайно, із задоволенням приїду, якщо цей день тобі підходить, тобі зручно, якщо не буде якихось моментів, які перешкоджають прийому. Всі. Ти готуєшся до цієї зустрічі, до цього обіду із заїздом на квартиру до власника".

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За словами Ушакова, подальші події розвивалися так. "Потім власник раптом публічно в колі своїх друзів починає міркувати - а може, мені його не запрошувати? Чи потрібно мені з цією людиною зустрічатися?" - сказав Ушаков.

Він зазначив, що запрошений про таку поведінку власника знає, оскільки "через друзів тобі доходить інформація". "Потім, більше того, тобі дзвонить секретар цього господаря і каже: ти знаєш, ти приходь, квартира в твоєму розпорядженні, посидь, може, власника не буде, але ти подивися, що там, а він, може бути, зайде на чай. А взагалі сам вирішуй, прийдеш ти до мене чи не прийдеш", - переказав подію зі своєї дзвіниці помічник Путіна.

"Ось така ситуація була напередодні поїздки (Путіна в Париж), тому вона так і завершилася", - резюмував Ушаков.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня стало відомо про скасування візиту Путіна до Франції.

Незабаром Олланд заявив, що візит президента РФ Володимира Путіна до Парижа був відкладений через вимогу Франції обговорити питання Сирії.