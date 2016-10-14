У США обговорять нанесення авіаударів по військових базах Асада - ЗМІ

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американських високопосадовців, передає 112 Україна.

Наголошується, що деякі високопоставлені чиновники вважають, що США потрібно діяти в Сирії більш наполегливо, щоб не втратити вплив на сирійські опозиційні угруповання, а також арабських, турецьких і курдських союзників.

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Серед розглянутих варіантів дій – авіаудари по військових базах сирійських військ, їх складах боєприпасів, радіолокаційним і зенітним баз. Однак на думку співрозмовників агентства, Обама навряд чи піде на це, щоб не почалася пряма конфронтація з Росією.

Ще один варіант дій – дозволити союзникам США в Сирії поставляти сирійським опозиційним угрупованням більш досконале зброю за винятком зенітних ракет. Проте на зустрічі з Обамою остаточне рішення про подальші плани щодо Сирії може бути і не прийнято, повідомили співрозмовники Reuters.

Раніше видання повідомляло, що США обговорюють жорсткі, у тому числі силові, варіанти відповіді на відновлення бойових дій в сирійському Алеппо.