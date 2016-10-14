США виділили $12 мільйонів допомоги постраждалим від урагану "Метью" країнам
Фінансування охоплює забезпечення постраждалих регіонів питною водою, продовольством та предметами першої необхідності.
Уряд США прийняв рішення про виділення додаткових 12 мільйонів доларів на допомогу країнам, постраждалим від недавнього руйнівного урагану "Метью", що бушував в Карибському басейні, зачепивши також південний схід США, повідомляє LB.ua з посиланням на заяву заступника прес-секретаря Держдепартаменту США Марка Тонера.
"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) сьогодні заявило про виділення понад 12 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки громад, постраждалих від урагану "Метью", - зазначив представник Держдепу.
Враховуючи це рішення, загальна допомога з боку американського уряду становить майже 14 мільйонів доларів, виділених на невідкладні зусилля з ліквідації наслідків урагану "Метью" на Гаїті, Ямайці та Багамських островах.
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Як повідомив Тонер, фінансування охоплює забезпечення питною водою, продовольством, предметами першої необхідності постраждалих регіонів, у тому числі близько 7 мільйонів доларів в рамках продовольчої програми ООН.
Представник США також повідомив, що напередодні USAID і Пентагон відправили свої місії на Гаїті для надання підтримки в ліквідації наслідків стихії на острові.
"Меттью" став найсильнішим ураганом в Карибському басейні за останні 10 років, досягнувши найвищої, п'ятої категорії за шкалою Сафіра - Сімпсона. Швидкість доходила до 230 кілометрів на годину.
Кількість жертв урагану "Метью" на Гаїті перевищила тисячу осіб. У США стихія обрушилася на п'ять штатів.