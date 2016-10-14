США виділили $12 мільйонів допомоги постраждалим від урагану "Метью" країнам

Уряд США прийняв рішення про виділення додаткових 12 мільйонів доларів на допомогу країнам, постраждалим від недавнього руйнівного урагану "Метью", що бушував в Карибському басейні, зачепивши також південний схід США, повідомляє LB.ua з посиланням на заяву заступника прес-секретаря Держдепартаменту США Марка Тонера.

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) сьогодні заявило про виділення понад 12 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки громад, постраждалих від урагану "Метью", - зазначив представник Держдепу.

Враховуючи це рішення, загальна допомога з боку американського уряду становить майже 14 мільйонів доларів, виділених на невідкладні зусилля з ліквідації наслідків урагану "Метью" на Гаїті, Ямайці та Багамських островах.

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Як повідомив Тонер, фінансування охоплює забезпечення питною водою, продовольством, предметами першої необхідності постраждалих регіонів, у тому числі близько 7 мільйонів доларів в рамках продовольчої програми ООН.

Представник США також повідомив, що напередодні USAID і Пентагон відправили свої місії на Гаїті для надання підтримки в ліквідації наслідків стихії на острові.

"Меттью" став найсильнішим ураганом в Карибському басейні за останні 10 років, досягнувши найвищої, п'ятої категорії за шкалою Сафіра - Сімпсона. Швидкість доходила до 230 кілометрів на годину.

Кількість жертв урагану "Метью" на Гаїті перевищила тисячу осіб. У США стихія обрушилася на п'ять штатів.