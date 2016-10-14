Ісламісти заявили про вбивство шістьох військових РФ у Сирії
18:12, 14 жовтня 2016Світ
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Бойовики об'єднання «Файлак аль-Шам» заявили про вбивство шістьох російських військових у Сирії.
REUTERS
Стверджується, що інцидент стався в провінції Хама. Бойовики повідомили, що разом з росіянами загинули сирійські та іранські військові, повідомляє Slon за інформацією Site.
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З поширеного повідомлення випливає, що до вбивства за військовими стежили протягом трьох місяців.
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