Російському адвокату Фейгіну дозволили виїжджати за кордон

Російському адвокату незаконно заарештованого в РФ українського журналіста Романа Сущенка Марку Фейгину дозволили виїжджати за кордон.

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Про це адвокат написав у Twitter.

«Щойно з Центрального апарату ФССП (Федеральної служби судових приставів - УНІАН) повідомили, що моя вчорашня заборона на виїзд є технічною помилкою! Я можу летіти прямо зараз», - написав Фейгін.

Пізніше адвокат додав, що його дані вилучили з бази ФССП як боржника.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Фейгін заявив, що його не випускають з країни на форум у Вільнюсі. Крім того, він виклав у соцмережі постанову про відмову йому у виїзді з Росії.