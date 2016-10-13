Фейгіна не випускають з Росії (документ)

Про це Фейгін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ну от, власне, що й було потрібно довести. Мене не випускають з країни на Форум вільної Росії до Вільнюса. Я типу в якійсь базі", - написав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Суд у Москві постановив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.