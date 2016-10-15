Японія призупинила фінансування ЮНЕСКО через документи про Нанкінську різанину

Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Японія заморозила свій внесок у розмірі 4,4 млрд ієн (42 млн доларів), передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Японія - один з найбільших спонсорів ЮНЕСКО, та ще в минулому році вона попередила, що може заморозити фінансування організації.

Читайте такожЮНЕСКО внесла до списку всесвітньої спадщини чотири видатних об'єкта

Японські політики були незадоволені рішенням ЮНЕСКО внести до реєстру документального спадщини свідоцтва про вбивства, скоєних японськими військовими в 1937 році в китайському місті Нанкіні.

Реєстр формується в рамках програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу".

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Ізраїлю оголосила про заморожування співпраці c ЮНЕСКО після того, як ця організація схвалила проект резолюції по Єрусалиму.

Нанкінська різанина - особливо чутливе питання у відносинах Японії та Китаю.

Нанкін був столицею Китайської республіки під час другої японо-китайської війни. Японські військові вторглися в місто в грудні 1937 року і упродовж кількох тижнів вбивали жителів міста.

Жертвами японців, за різними оцінками, стали кілька десятків тисяч китайців. Японці також здійснили масові зґвалтування.

Токіо закликав ЮНЕСКО не включати документи про Нанкінської різанини в реєстр. На думку Токіо, це питання політизоване.

Китай оцінює кількість жертв Нанкінської різанини в 300 тисяч чоловік. Багато вчених вважають, що насправді число жертв могло бути нижче.

Але сам факт того, що це відбувалося, практично ніхто не заперечує.

Японія наполягає на тому, що число жертв в Нанкіні складно визначити. Деякі японські політики, особливо представники націоналістських рухів, заявляють, що Нанкінської різанини взагалі не було.