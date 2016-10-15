Прем'єр канадської провінції Альберта загинув в авіакатастрофі

Про це йдеться в релізі, розміщеному на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає 112 Україна.

"Джим Прентіс не покладаючи рук працював на благо жителів Канади і Альберти, як на посту федерального міністра, на інших посадах, на посаді прем'єра провінції. Він користувався повагою у представників всіх партій в парламенті. Я мав велике задоволення працювати поруч з ним і знаю, що багатьом колегам його бракуватиме. Ми сумуємо через втрату великого канадця. Його спадок житиме в його роботі, яка була зроблена для всіх жителів Канади і Альберти, у його дочках, яких він любив і якими пишався. Від імені всіх канадців, я і Софі висловлюємо наші глибокі співчуття родині та друзям Джима Прентіса", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Підмосков'ї розбився вертоліт Мі-8, всі члени екіпажу загинули

За інформацією канадських ЗМІ в авіакатастрофі загинуло ще троє осіб.