Прем'єр канадської провінції Альберта загинув в авіакатастрофі

04:41, 15 жовтня 2016
Світ
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Прем'єр канадської провінції Альберта Джим Прентіс в ніч з 13 на 14-е жовтня загинув під час авіакатастрофи в Британській Колумбії (розташована на заході Канади).

REUTERS

Про це йдеться в релізі, розміщеному на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, передає 112 Україна.

"Джим Прентіс не покладаючи рук працював на благо жителів Канади і Альберти, як на посту федерального міністра, на інших посадах, на посаді прем'єра провінції. Він користувався повагою у представників всіх партій в парламенті. Я мав велике задоволення працювати поруч з ним і знаю, що багатьом колегам його бракуватиме. Ми сумуємо через втрату великого канадця. Його спадок житиме в його роботі, яка була зроблена для всіх жителів Канади і Альберти, у його дочках, яких він любив і якими пишався. Від імені всіх канадців, я і Софі висловлюємо наші глибокі співчуття родині та друзям Джима Прентіса", - сказано в повідомленні.

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REUTERS

За інформацією канадських ЗМІ в авіакатастрофі загинуло ще троє осіб. 

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