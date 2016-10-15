Норвегія не буде дарувати Фінляндії гору Халті на ювілей незалежності

Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сульберг, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ініціатива подарувати Фінляндії вершину 1361-метрової гори виходила від групи норвежців. Вони пояснювали свою ідею тим, що частина гори, яка знаходиться на кордоні між країнами, все одно належить Фінляндії і при цьому є найвищою точкою цієї країни.

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Якби кордон посунули на 150 метрів на північ, і на 200 - на захід, то найвищою точкою Фінляндії була б реальна гірська вершина, а не ділянка схилу, як зараз, наводять свої аргументи прихильники ідеї подарувати гору.

Однак, за словами Сульберг, зміна кордону між країнами спричинила б складні проблеми юридичного спрямування. Крім того, ідея суперечить конституції Норвегії, в першій статті якої написано, що Норвегія не буде з доброї волі поступатися свою територію.

"Ця винахідлива пропозиція дуже добре було сприйнято публікою", - зазначила міністр. Дійсно, пропозиція набрала 17 тисяч підписів у соцмережах.

"Але ми придумаємо інший гідний подарунок на століття Фінляндії", - сказала міністр.

Фінляндія стала незалежною державою і демократичною республікою 6 грудня 1917 року, до цього вона була частиною Російської імперії.