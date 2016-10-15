Джо Байден пригрозив Москві відповіддю на кібератаки: ефект таких дій буде "величезний"

09:33, 15 жовтня 2016
Світ
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Вашингтон має можливість відповісти РФ на кібератаки, заявив віце-президент США Джо Байден. Ефект таких дій буде "величезний", попередив він.

Джо Байден / REUTERS

Про це пише DW.com.

Після нещодавніх нападів на американські політичні організації, за якими, ймовірно, стоять російські хакери, віце-президент США Джо Байден пригрозив Москві "відчутними наслідками". Таку заяву Байден зробив у інтерв'ю телеканалу NBC News.

Згідно з витягом із інтерв'ю, оприлюдненим у п'ятницю, 14 жовтня, Байден відповів на запитання, чому американський уряд досі не відреагував на ймовірне російське хакерське втручання в американську передвиборну кампанію, такими словами: "Ми надішлемо меседж". При цьому він усміхнувся та кивнув головою.

"Ми маємо можливості це зробити, і меседж буде надіслано", - пояснив Байден і додав, що Володимир Путін "знатиме про це, це станеться в обраний нами час і за обставин, які матимуть найбільший ефект". На уточнювальне запитання, чи стане відомо про ці кроки громадськості, віце-президент відповів: "Сподіваюся, що ні".

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Телеканал NBC також повідомив із посиланням на джерела у спецслужбах, що ЦРУ планує можливості кібератак, які "занепокоять і скомпрометують" керівництво Кремля. Хоча в телепередачі не згадувалися конкретні стратегії, ЦРУ, ймовірно, вже мало здійснити перші приготування, отримати доступ до даних і обрати ймовірні цілі кібератак, пише агентство dpa.

Як повідомляв УНІАН, директор національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що останні хакерські атаки на комп'ютерні мережі Демократичної партії були, ймовірно, вчинені росіянами.

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