Глава розвідки США пов'язав безперервні хакерські атаки з намаганням Росії вплинути на хід виборів

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Виступаючи на конференції співробітників розвідки, він послався на президента Барака Обаму, який в кінці липня сказав, що «експерти вважають, що це росіяни».

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За словами Клеппера, він не буде «забігати вперед президента з цього питання, особливо поки веде розслідування. Глава американських розвідслужб нагадав, що Обама також говорив, що «росіяни постійно зламують наші системи, не тільки державні, але й приватні».

Клеппер посилався на інтерв'ю Обами телеканалу NBC, в якому президент припустив, що Росія може спробувати вплинути на хід виборчої кампанії в США.

Клеппер додав, що «також це роблять китайці та інші, в тому числі діючі приватним чином». Він резюмував, що кібератаки стануть великою проблемою для наступної президентської адміністрації.