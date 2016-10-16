Авіація Іраку скинула на Мосул тисячі листівок з повідомленням про штурм міста

ВПС Іраку скинули тисячі листівок Мосул ввечері в суботу, 15 жовтня, щоб попередити жителів міста підготовлюваний наступ, повідомляє канал "Украина 112".

"Час перемоги", - написано на листівках, виконаних у газетному стилі. "Час прославити чистий Ірак без "Ісламської держави" або будь-якої темної віри", - наводяться в тексті слова слова прем'єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді.

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Листівки обсягом чотири сторінки розповідають жителям про те, що сили коаліції просуваються до другого за величиною в Іраку місту. Мешканців просять триматися подалі від певних частин міста та уникати позицій ІД.

Як повідомляв УНІАН, американські військові почали операцію зі звільнення іракського міста Мосул від ІД.

Американські гаубиці, які розміщені приблизно в 20 км від центру Мосула, наносять удари по бойовиках. Також до операції залучено авіація США.

Також з французької авіаносця "Шарль де Голль" вилетіли винищувачі та завдали авіаударів по позиціях терористичної угруповання "Ісламська держава" в Мосулі.