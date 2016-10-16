Путін про обіцяні Байденом хакерські атаки у відповідь: ми вміємо одне одного послати

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він заявив журналістам на прес-конференції в Гоа.

Зокрема, коментуючи слова віце-президента США Джозефа Байдена про відповідальність за російські хакерські атаки, Путін сказав: «Ми вміємо один одного послати, тому нічого несподіваного тут немає».

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«Від наших американських друзів можна очікувати чого завгодно. Що він (Байден) такого нового сказав? Ми що, хіба не знаємо, що офіційні органи Сполучених Штатів за всіма підглядають і всіх підслуховують?», - запитав Путін.

За його словами, «це добре всім відомо і давно вже це ніякий не секрет, свідчень цього достатньо».

«На це витрачаються мільярди доларів, АНБ працює, ЦРУ працює, інші служби. Є і свідчення, є і повні визнання», - зазначив російський президент.

Путін вважає, що США стежать не тільки за своїми потенційними противниками, за тими, кого вони вважають такими, а й за своїми союзниками, зокрема й найближчими.

«Скільки нам скандалів відомо про прослуховування перших осіб держав – союзників Сполучених Штатів? То що тут нового? Та нічого! Єдина новизна в тому, що вперше на такому високому рівні Сполучені Штати визнають: перше, що вони цим займаються, і, друге, певною мірою погрожують, що, звісно, не відповідає нормам міжнародного спілкування, - це очевидно», - сказав Путін.

Нагадаємо, віце-президент США Джо Байден раніше заявив, що Вашингтон має можливість відповісти РФ на кібератаки. Ефект таких дій буде "величезний", попередив він.

Як повідомляв УНІАН, директор національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що останні хакерські атаки на комп'ютерні мережі Демократичної партії були, ймовірно, вчинені росіянами.