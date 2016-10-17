Вперше заступником генсека НАТО стала жінка
Американка Роуз Геттемюллер замінила Александра Вершбоу на посаді заступника генерального секретаря НАТО. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю високу посаду.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення сьогодні розповсюджено штаб-квартирою Північноатлантичного альянсу.
«Роуз Е. Геттемюллер від Сполучених Штатів обійняла посаду заступника генерального секретаря НАТО – другого найстаршого міжнародного цивільного службовця Альянсу – з понеділка, 17 жовтня 2016 року. Вона замінила посла Александра Вершбоу від Сполучених Штатів, який обіймав цей пост з лютого 2012 року», - йдеться в повідомленні.
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У штаб-квартирі НАТО зазначили, що раніше Геттемюллер обіймала посаду заступника держсекретаря США з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. Вона також працювала помічником держсекретаря США у Бюро з контролю над озброєннями, перевіркою та дотриманням і була головним переговірником стосовно нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) з Російською Федерацією.
До приходу в Держдепартамент США у 2000 році Геттемюллер обіймала керівні посади в Департаменті енергетики США, а також відігравала значну роль в Московському центрі Карнегі та в Міжнародному інституті стратегічних досліджень в Лондоні.