Вперше заступником генсека НАТО стала жінка

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення сьогодні розповсюджено штаб-квартирою Північноатлантичного альянсу.

«Роуз Е. Геттемюллер від Сполучених Штатів обійняла посаду заступника генерального секретаря НАТО – другого найстаршого міжнародного цивільного службовця Альянсу – з понеділка, 17 жовтня 2016 року. Вона замінила посла Александра Вершбоу від Сполучених Штатів, який обіймав цей пост з лютого 2012 року», - йдеться в повідомленні.

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У штаб-квартирі НАТО зазначили, що раніше Геттемюллер обіймала посаду заступника держсекретаря США з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. Вона також працювала помічником держсекретаря США у Бюро з контролю над озброєннями, перевіркою та дотриманням і була головним переговірником стосовно нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) з Російською Федерацією.

До приходу в Держдепартамент США у 2000 році Геттемюллер обіймала керівні посади в Департаменті енергетики США, а також відігравала значну роль в Московському центрі Карнегі та в Міжнародному інституті стратегічних досліджень в Лондоні.