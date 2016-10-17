У Британії заблокували всі рахунки пропагандистського російського каналу Russia Today
14:30, 17 жовтня 2016Світ
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Рішення не підлягає перегляду.
Всі рахунки каналу Russia Today заблокували / novostimira.net
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила головний редактор Маргарита Симоньян.
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"Нам закрили рахунки в Британії. Всі рахунки. "Рішення оскарженню не підлягає", - поскаржилася Симоньян.
Нам закрили рахунки в Британії. Всі рахунки. 'Рішення перегляду не підлягає'. Хай живе свобода слова!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2016
Як повідомлялося раніше, у Великобританії після публікації недостовірної інформації про газодобувної компанії проведуть розслідування проти англомовного кремлівського каналу.
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