У Британії заблокували всі рахунки пропагандистського російського каналу Russia Today

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила головний редактор Маргарита Симоньян.

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"Нам закрили рахунки в Британії. Всі рахунки. "Рішення оскарженню не підлягає", - поскаржилася Симоньян.

Нам закрили рахунки в Британії. Всі рахунки. 'Рішення перегляду не підлягає'. Хай живе свобода слова! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2016

Як повідомлялося раніше, у Великобританії після публікації недостовірної інформації про газодобувної компанії проведуть розслідування проти англомовного кремлівського каналу.