У Британії заблокували всі рахунки пропагандистського російського каналу Russia Today

14:30, 17 жовтня 2016
Світ
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Рішення не підлягає перегляду.

Фото novostimira.net

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила головний редактор Маргарита Симоньян.

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"Нам закрили рахунки в Британії. Всі рахунки. "Рішення оскарженню не підлягає", - поскаржилася Симоньян.

Як повідомлялося раніше, у Великобританії після публікації недостовірної інформації про газодобувної компанії проведуть розслідування проти англомовного кремлівського каналу.

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