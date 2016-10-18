У Саудівській Аравії за вбивство стратили принца

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни, передає Al Arabiya.

Принц 3 роки тому був визнаний судом винним у вбивстві молодої людини під час групової бійки на околиці Ер-Ріяда.

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Вирок принцу був підтверджений Верховним та Апеляційним судами Саудівської Аравії. Також для реалізації покарання був виданий королівський указ.

Зазначається, що родина жертви відмовилася від грошової компенсації і вимагала торжества справедливості.

За законами шаріату, які діють у Саудівській Аравії, смертна кара застосовується до злочинців, обвинувачених у вбивстві, контрабанді наркотиків, збройних пограбуваннях, зґвалтуваннях і богохульстві.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого суд у Саудівській Аравії скасував смертний вирок палестинському поету і художнику, якого звинувачували в зреченні від ісламу. Смертна кара була замінена на восьмирічний термін ув'язнення і 800 ударів батогом.