Арешт росіянина в Чехії пов'язали з розслідуванням злому соцмережі LinkedIn

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії, передає РБК.

«Ми вдячні ФБР за напружену та самовіддану роботу, спрямовану на те, щоб знайти і затримати тих, хто, ймовірно, несе відповідальність за злочинну діяльність», - цитує агентство заяву LinkedIn.

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Крім цього джерело агентства в американському уряді розповіло, що затримання росіянина провели в рамках розслідування давньої хакерської справи».

Він підкреслив, що арешт не пов'язаний з нещодавніми кібератаками на сервери Демократичної партії США, в яких американська влада звинуватила Росію.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Празі заарештували росіянина, якого підозрюють в кібератаках на США. Повідомляється, що операція з його затримання проводилася спільно з ФБР.