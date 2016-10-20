Арешт росіянина в Чехії пов'язали з розслідуванням злому соцмережі LinkedIn
Влада Чехії заарештувала росіянина в рамках розслідування хакерської атаки на сервери американської професійної соціальної мережі для пошуку ділових контактів LinkedIn у 2012 році.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії, передає РБК.
«Ми вдячні ФБР за напружену та самовіддану роботу, спрямовану на те, щоб знайти і затримати тих, хто, ймовірно, несе відповідальність за злочинну діяльність», - цитує агентство заяву LinkedIn.
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Крім цього джерело агентства в американському уряді розповіло, що затримання росіянина провели в рамках розслідування давньої хакерської справи».
Він підкреслив, що арешт не пов'язаний з нещодавніми кібератаками на сервери Демократичної партії США, в яких американська влада звинуватила Росію.
Як повідомляв УНІАН раніше, в Празі заарештували росіянина, якого підозрюють в кібератаках на США. Повідомляється, що операція з його затримання проводилася спільно з ФБР.