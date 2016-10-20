Туск про саміт ЄС: варіант введення санкцій проти Росії через Сирію має зберігатися відкритим
Сьогодні на саміті лідерів країн Європейського Союзу прийняття рішень не очікується, але ЄС повинен зберігати варіант введення санкцій проти Російської Федерації через її дії в Сирії.
Про це президент Європейської ради Дональд Туск сказав у Брюсселі перед початком саміту ЄС.
Туск зазначив, що в рамках саміту Ради Європи обговорять відносини з Росією та її роль у Європі та у сусідніх з Європою регіонах.
За його словами, "дуже важко, навіть неможливо, говорити про це і не згадувати атаки на цивільних осіб та госпіталі в Алеппо".
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"Сьогоднішній день не стосується рішень, але я хочу підкреслити, що ЄС повинен зберігати усі варіанти відкритими, в тому числі санкції, якщо злочини продовжуватимуться", - наголосив Туск.
Як повідомляв УНІАН, саміт ЄС розпочнеться у Брюсселі у другій половині четверга і завершиться у п'ятницю, 21 жовтня. Одним з питань порядку денного є питання відносин з РФ.
У проекті висновків саміту наголошується, що "(ЄС) Розглядає всі варіанти, включаючи подальші обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та організацій, які підтримують режим, якщо будуть тривати нинішні звірства".
У ніч на 20 жовтня у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін провели переговори щодо ситуації в Сирії.
За їх підсумками Меркель наголосила, що переговори з Путіним були "дуже чіткими і також дуже складними". Вона також не виключила запровадження Євросоюзом нових санкції щодо Москви через бомбардування Алеппо.