Туск про саміт ЄС: варіант введення санкцій проти Росії через Сирію має зберігатися відкритим

Про це президент Європейської ради Дональд Туск сказав у Брюсселі перед початком саміту ЄС.

Туск зазначив, що в рамках саміту Ради Європи обговорять відносини з Росією та її роль у Європі та у сусідніх з Європою регіонах.

За його словами, "дуже важко, навіть неможливо, говорити про це і не згадувати атаки на цивільних осіб та госпіталі в Алеппо".

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"Сьогоднішній день не стосується рішень, але я хочу підкреслити, що ЄС повинен зберігати усі варіанти відкритими, в тому числі санкції, якщо злочини продовжуватимуться", - наголосив Туск.

Як повідомляв УНІАН, саміт ЄС розпочнеться у Брюсселі у другій половині четверга і завершиться у п'ятницю, 21 жовтня. Одним з питань порядку денного є питання відносин з РФ.

У проекті висновків саміту наголошується, що "(ЄС) Розглядає всі варіанти, включаючи подальші обмежувальні заходи щодо фізичних осіб та організацій, які підтримують режим, якщо будуть тривати нинішні звірства".

У ніч на 20 жовтня у Берліні канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін провели переговори щодо ситуації в Сирії.

За їх підсумками Меркель наголосила, що переговори з Путіним були "дуже чіткими і також дуже складними". Вона також не виключила запровадження Євросоюзом нових санкції щодо Москви через бомбардування Алеппо.