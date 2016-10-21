Хакери Fancy Bear зламували українських політиків і журналістів зі Східної Європи
00:14, 21 жовтня 2016Світ
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Група хакерів Fancy Bear, яку пов'язують з атаками на сервери Демократичної партії США, намагалася зламати представників російської опозиційної партії ПАРНАС, українських політиків і журналістів із країн Східної Європи.
Ілюстрація / REUTERS
Про це йдеться в доповіді компанії ESET, що розробляє антивіруси, передає Радіо Свобода.
Fancy Bear також влаштовували атаки на іншу хакерську групу – "Шалтай-Болтай", що публікувла листування російських чиновників.
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За інформацією компанії ESET, Fancy Bear займається хакерської діяльністю з 2004 року. За останні два роки її активність зросла.
ESET стверджує, що хакери найбільш активні з 9 ранку до 5 вечора за московським часом.
Про прямий зв'язок групи з російською владою в доповіді не йдеться.
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