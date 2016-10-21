Хакери Fancy Bear зламували українських політиків і журналістів зі Східної Європи

Про це йдеться в доповіді компанії ESET, що розробляє антивіруси, передає Радіо Свобода.

Fancy Bear також влаштовували атаки на іншу хакерську групу – "Шалтай-Болтай", що публікувла листування російських чиновників.

Читайте такожДжо Байден пригрозив Москві відповіддю на кібератаки: ефект таких дій буде "величезний"

За інформацією компанії ESET, Fancy Bear займається хакерської діяльністю з 2004 року. За останні два роки її активність зросла.

ESET стверджує, що хакери найбільш активні з 9 ранку до 5 вечора за московським часом.

Про прямий зв'язок групи з російською владою в доповіді не йдеться.