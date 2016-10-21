Лідери ЄС заявили про підтримку уряду Нідерландів у розслідуванні катастрофи МН17 - Туск

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив президент Європейської Ради Дональд Туск за результатами першого дня роботи саміту ЄС, який завершився пізньої ночі четверга. Як відомо, саміт проходить 20-21 жовтня у Брюсселі.

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"Я хочу зробити особливий наголос на розслідуванні МН17. Лідери висловили повну підтримку розслідуванню уряду Нідерландів у розслідуванні, яке триває", - сказав президент ЄР.

За його словами, всі зазначили, що готові допомогли розслідуванню та переслідуванню тих, хто несе відповідальність за цю трагедію.

Довідка УНІАН. Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’ятьох країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.