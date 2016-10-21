Штурм Мосула: бойовики ІДІЛ почали великий контрнаступ на сусіднє місто (фоторепортаж)

Атака бойовиків на Кіркук послідувала після того, як іракські та курдські сили почали операцію по захопленню території навколо Мосула в ході підготовки до наступу на останній головний оплот джихадистів в Іраку, повідомляє Reuters.

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За даними джерела в медичній установі, в ході нападу ІДІЛ на Кіркук, який знаходиться в нафтовидобувному районі, загинули шість членів сил безпеки і двоє іранців, які здійснюють технічне обслуговування на електростанції за межами міста.

Згідно з повідомленням, виробничі потужності не були пошкоджені і місто забезпечується електроенергією безперервно.

Кіркук розташований на схід від Хавіджа – кишені між Багдадом і Мосулом, яка досі знаходиться під контролем ІДІЛ.

За час штурму при повітряній і наземній підтримці США під керівництвом коаліції іракські урядові сили захопили вісім сіл на південь і південний схід від Мосула. Курдські сили, які атакували з півночі і сходу, також захопили кілька сіл.

Наступ на Мосул, який почався 17 жовтня, як очікується, стане найбільшим боєм в Іраку з часів вторгнення США в 2003 році.

Як повідомляє Associated Press, бойовики ІДІЛ, озброєні автоматами і вибухівкою атакували цілі навколо північного іракського міста Кіркук рано вранці у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, у напад може бути спрямованим на відволікання іракських сил безпеки від масивного наступу на бойовиків у Мосулі.

За даними АР, щонайменше 11 осіб, в тому числі двоє іранців, були вбиті, коли бойовики взяли штурмом електростанцію на північ від Кіркука, а потім підірвали себе.

У той же час кілька вибухів пролунали у самому місті. За словами свідків, велика частина бойових дій була зосереджена на урядовому комплексі міста.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Іраку Аль-Абаді, операція по звільненню Мосула просувається "швидше, ніж думала" влада.

"Наші сили почали рухатися вперед, щоб звільнити це місто, яке було узяте ІДІЛ більше двох років тому. Бойові сили в даний час просуваються вперед у напрямку до міста швидше, ніж ми думали, і швидше, звичайно, ніж ми встановили в нашому плані кампанії", - сказав Аль-Абаді.

Як зазначається, влада Іраку очікує, що бої за Мосул займуть кілька тижнів або навіть місяців.