Через два місяці росіяни залишаться без м'яса?

Вже через два місяці на російському ринку не буде м`яса. У цьому впевнений генеральний директор "Продовольчої ініціативи" Олександр Стокліцький. Ця компанія забезпечує імпортною яловичиною і свининою великі м`ясокомбінати, передає Эхо Москвы.

Вже в грудні втричі впаде ввезення курячих стегенець. Гендиректор одного з найбільших імпортерів курятини "Союзконтракта" Михайло Школьников стверджує, що в жовтні до Росії прийшла партія курятини, яка була сплачена ще в серпні, а з новими постачаннями виникнуть проблеми.

Як пише "Форбс", за одними прогнозами, спад у постачаннях імпортних продуктів відбудеться вже в грудні, за іншими – в лютому-березні майбутнього року.