Франція вимагає від Радбезу ООН вжити санкції проти застосували хімічна зброя в Сирії

Франція вимагала від Ради безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка засуджує застосування хімічної зброї в Сирії і передбачає введення санкцій відносно відповідальних за хімічну атаку.

Як пише ТАСС, про це заявив французький міністр закордонних справ Жан-Марк Еро, коментуючи публікацію четвертого доповіді в рамках розслідування нападів з застосуванням отруйних речовин, здійснених за час конфлікту в Сирії.

Розслідування проводить ООН та Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО).

"Я хочу... ясного засудження цих злочинів в рамках резолюції Ради безпеки ООН і з урахуванням положень статті 7 Статуту ООН, що передбачає санкції проти осіб, які скоїли злочин", - підкреслив він.

Еро нагадав про те, що Радбез в 2013 році прийняла резолюцію, згідно якої відповідальні за застосування хімічної зброї в Сирії повинні бути покарані. "У зв'язку з цим ми закликаємо всіх наших партнерів в Раді безпеки відповідально поставитися до цього питання", - заявив він.

Як повідомлялося, у 2013 році в результаті переговорів у Женеві були досягнуті домовленості про знищення сирійської хімічної зброї. У червні 2014 року Міжнародна організація по забороні хімічної зброї відзвітувала про вивезення з країни останньої партії.

У березні цього року Сирійсько-американське медичне товариство заявило, що з початку конфлікту в Сирії хімічну зброю було застосовано щонайменше 161 раз, жертвами цих атак стали близько 1,5 тис. осіб. За даними американських експертів, 77% хімічних атак були свершены вже після прийняття в 2013 році резолюції Радбезу ООН.