Білоруська опозиція провела два мітинги

У Білорусі представники опозиції сьогодні відзначили «Дзяди» - День пам`яті предків.

Близько 2 тис. осіб взяли участь в акціях в урочищі Куропати, де знаходиться місце масових поховань жертв сталінських репресій, передає радіо «Свобода».

Акції були організовані партією «Білоруський народний фронт» і Консервативно-християнською партією.

Обидва мітинги білоруської опозиції в Куропатах завершилися без будь-яких інцидентів.