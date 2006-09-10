Українським жінкам слід наполегливіше пробиватися до парламенту. У цьому переконані учасниці Генеральної Асамблеї Міжнародної ради жінок, що вперше відбулася у Києві.

Як передає «5-й канал», упродовж тижня представниці прекрасної статі з понад 40 країн світу обговорювали проблеми гендерної рівності, насилля над жінками та торгівлі людьми.

Президент Міжнародної ради жінок Анама ТАН вважає, що головна проблема в Україні, як і всюди, це рівноправність між жінками та чоловіками. тому наступною темою Асамблеї буде поліпшення ситуації з гендерною рівністю у всьому світі.

«Я думаю, що Україна має дуже гарний початок, тому що в цій країні вже прийнятий закон про гендерну рівність. Він поліпшить життя не тільки жінкам, а й чоловікам, а також подолає проблеми у родинах», - зазначила А.ТАН.

Як зауважили учасники Асамлеї, українські жінки чи не найчастіше стають жертвами сексуального рабства та насилля у Європі. Аби уникнути цього, в країні слід передусім подолати бідність, а також досягти рівноправність між жінками та чоловіками. Нині така рівність в Україні існує лише на папері. Усі керівні та високооплачувані посади належать переважно чоловікам, а жінок в українському парламенті лише близько восьми відсотків.

Голова Спілки жінок України Марія ОРЛИК висловила переконання, що кількість жінок у Верховній Раді має бути рівною кількості чоловіків, тобто 50 на 50. «Скандинавські країни, наприклад, мають представництво жінок в парламенті до 50 відсотків. Саме до цього ми прагнемо, щоб було 50 на 50. Кожна друга - жінка, кожен другий - чоловік. От тоді буде досягнутий рівний зважений баланс у суспільстві і закони будуть прийматися в інтересах всього суспільства - і чоловіків, і жінок. Поки що ми цього не маємо», - констатувала М.ОРЛИК.

Згідно з резолюцією Асамблеї, найактивніші жінки світу мають подолати в своїй державі гендерну нерівність. Представниці України запевнили, що вони пропонуватимуть уряду якомога більше законів, спрямованих на захист прав жінок.

Наступна сесія Міжнародної Ради жінок відбудеться через 3 роки.