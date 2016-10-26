Бомбардування Сирії: в Ідлібі загинули 22 людини, з них семеро дітей - правозахисники

Про це з посиланням на Сирійський центр моніторингу з дотримання прав людини повідомляє Reuters.

Зокрема, як відзначили правозахисники, в результаті авіаударів загинуло щонайменше 22 людини у селі Хаас, розташованому у провінції Ідліб і яке перебуває під контролем сирійських повстанців.

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Також наголошується, що серед загиблих семеро дітей.

Центр з моніторингу повідомив, що військові літаки завдали ударів у кількох місцях у селі Хаас, влучивши в будівлю початкової та середньої школи, що призвело до загибелі щонайменше одного вчителя, а також дітей.

Водночас, як прозвучало на державному сирійському телебаченні з посиланням на джерело у сирійській армії, під час авіаударів було вбито низку бойовиків. Про влучення снаряду в будівлю школи телебачення не згадувало.

Провінція Ідліб, яка розташована поруч з Алеппо на північному заході Сирії, є однією з найбільш населених територій, які контролюються повстанцями.

Як зазначає видання, в провінції Ідліб контроль здійснюють одночасно як націоналістичні групи, які виступають під прапором Вільної сирійської армії, так і ісламісти, в тому числі з угрупування "Джебхат Фатах аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра"), яке раніше мало відношення до Аль-Каїди.

Велика кількість жертв від ударів, які здійснюють сирійські військові та російська авіація у контрольованих повстанцями районах спричинило критику країн заходу та міжнародних гуманітарних груп.