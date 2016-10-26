Союзники Асада застерегли Туреччину від просування до Алеппо: зустрінемо "рішуче і з силою"

Про це повідомляє Reuters.

Польовий командир союзних Дамаску військ повідомив про це під час туру по лінії фронту на північ від Алеппо в письмовій заяві, направленій Reuters представником з того ж самого альянсу.

Командир, ім’я якого залишається в таємниці, сказав, що будь-яке просування турецьких сил буде розглядатися як порушення "червоних ліній".

«Ми нікому не дозволимо використовувати привід боротьби з ІДІЛ («Ісламською державою») для просування і спроби наближення до оборони союзницьких сил» – сказав він.

Читайте такожУ Міноборони РФ назвали умови відновлення "гуманітарних пауз" в Алеппо

Союз на підтримку Асада включає в себе ліванське угруповання Хезболла, іракські збройні формування і Іранську революційну гвардію, зазначає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині заявили про перше пряме зіткнення з військами Асада в Сирії. Турецькі військові повідомили, що імовірно сирійський військовий вертоліт скинув на підтримуваних Туреччиною повстанців у Сирії бочкові бомби. Якщо інформація підтвердиться, це буде вважатися першим прямим зіткненням сирійської урядової армії і турецьких військ з початку транскордонної операції Ердогана в серпні.