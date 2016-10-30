На президентських виборах у Молдові вже проголосували понад 500 тисяч осіб

Про це повідомляє Центральна виборча комісія Молдови в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у Молдові вперше з 1996 року проходять всенародні вибори президента країни, в яких беруть участь вісім кандидатів. Орієнтовна кількість виборців у країні становить понад 3,1 млн. Голосування проводиться з 7.00 до 21.00.

Читайте такожЛідер президентської гонки Молдови назвав Крим територією РФ

Вибори були призначені після постанови Конституційного суду про те, що внесені 2000 року поправки до Конституції, які вводили процедуру обрання президента національним парламентом, були антиконституційними. У цьому зв'язку в законодавство Молдови було внесено зміни.

Для перемоги на виборах один з кандидатів має щонайменше отримати 50% плюс один голос підтримки.