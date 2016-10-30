Росія відправила до берегів Сирії підводні човни з крилатими ракетами - The Sunday Times

Про це з посиланням на джерела у військово-морській сфері пише The Sunday Times.

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Королівський військово-морський флот і НАТО відстежують пересування двох атомних підводних човнів класу «Акула» і дизель-електричного класу «Кіло», які минулого тижня увійшли в північну Атлантику з портів у районі Мурманська. Вони також приєдналися до групи «Адмірала Кузнєцова».

«Тепер у росіян в Середземномор'ї є підводні човни», - сказав співрозмовник видання.

Є ризик, що субмарини озброєні крилатими ракетами «Калібр», які можуть бути використані для нищівного удару по Алеппо.

Як відомо, 21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони прямують у Середземне море.

Після того, як Іспанія і Мальта відмовили в заправці російських кораблів у своїх портах через побоювання, що вони можуть бути використані проти мирних жителів в Алеппо, їх дозаправляють з танкерів.

Нагадаємо, Сирійська обсерваторія зі спостереження за дотриманням прав людини на початку жовтня повідомила про масовані бомбардування російськими ВКС підконтрольної повстанцям східної частини Алеппо. Авіація РФ скинула так звані протибункерні бомби, а також інші авіабомби на східні квартали міста.

Пізніше неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.

Запеклі бої почалися в Алеппо після того, як 23 жовтня завершився режим припинення вогню, що діяв всього три дні. Про це повідомили сирійські активісти. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії, повідомив, що авіаудари наносилися по ключовий лінії фронту на південно-заході міста, в той же час посилилися бої між повстанцями і урядовими силами в контрольованих опозицією районах Алеппо.