Час "Ч" для Алеппо: супротивники Асада пішли на прорив блокади міста - журналіст

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст німецької газети Bild Джуліан Репке.

"Час "Ч" для Алеппо. "...розпочався бій за прорив блокади. Це мати всіх битв, яка визначить долю міста", - написав він.

Читайте такожСирійські ЗМІ та журналісти повідомили про застосування фосфорних бомб Росією у Сирії

Журналіст припускає, що цивільне населення загине в результаті битви.

"Так, цивільні загинуть в тотальному повстанському штурмі. Але світ не залишив повстанцям ніякого іншого варіанту, ігноруючи 275.000 цивільних, які перебувають в облозі", - додав Репке.

Алеппо - останнє велике місто, підконтрольне противникам режиму Асада. Облога міста триває вже досить тривалий проміжок часу. Незважаючи на присутність цивільного населення в місті, сили Асада за підтримки авіації ВКС РФ намагаються відбити місто у повстанців, здійснюючи регулярні бомбардування з застосуванням касетних боєприпасів і протибункерних снарядів, в тому числі і по соціальним об'єктам.