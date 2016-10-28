Час "Ч" для Алеппо: супротивники Асада пішли на прорив блокади міста - журналіст

11:38, 28 жовтня 2016
Світ
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В Алеппо повстанські сили, які борються проти режиму президента Башара Асада, почали операцію з прориву блокади міста.

Зруйнований війною сирійський Алеппо / REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст німецької газети Bild Джуліан Репке.

"Час "Ч" для Алеппо. "...розпочався бій за прорив блокади. Це мати всіх битв, яка визначить долю міста", - написав він.

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Журналіст припускає, що цивільне населення загине в результаті битви.

"Так, цивільні загинуть в тотальному повстанському штурмі. Але світ не залишив повстанцям ніякого іншого варіанту, ігноруючи 275.000 цивільних, які перебувають в облозі", - додав Репке.

Алеппо - останнє велике місто, підконтрольне противникам режиму Асада. Облога міста триває вже досить тривалий проміжок часу. Незважаючи на присутність цивільного населення в місті, сили Асада за підтримки авіації ВКС РФ намагаються відбити місто у повстанців, здійснюючи регулярні бомбардування з застосуванням касетних боєприпасів і протибункерних снарядів, в тому числі і по соціальним об'єктам.

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