Російським ЗМІ соромно за свій крейсер: новину про флотилію ВМФ РФ проілюстрували американськими кораблями

"Путінський режим - 1/3 державного бюджету іде на оборону, але фото єдиного свого авіаносного крейсера показувати так соромно, що беремо фото ВМФ США", - написав у своєму Twitter опозиціонер Олексій Навальний.

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Як повідомляв УНІАН, флотилія російських кораблів на чолі з буксиром увійшла в протоку Ла-Манш біля узбережжя Великобританії на шляху до Сирії.

Російський буксир, який, як вважається, йде разом з групою, першим увійшов у протоку Ла-Манш.

Як зазначають військові експерти, авіаносець "Адмірал Кузнєцов" має статус найбільш проблемного корабля флоту РФ - силова установка корабля швидко перестала відповідати вимогам. Так, в ході першої бойової служби ще взимку 1995 - навесні 1996 року через незадовільний стан головної енергетичної установки авіаносець кілька разів втрачав хід і не міг розвивати повну швидкість.

Численні ремонти - у 1994-1995, 1996-1998, 2001-2004, 2008 роках - не могли виправити ситуацію в основному через недостатнє фінансування, якого не вистачало на проведення всіх необхідних робіт.

Починаючи з 2010 року в РФ всерйоз заговорили про необхідність модернізації «Кузнєцова», яка включала б середній ремонт корабля з заміною ряду систем. Спочатку ремонт планувалося почати в 2012 році і завершити в 2017-му, але зробити це вчасно завадив дефіцит потужностей.

Головною проблемою «Кузнєцова» залишається його енергетична установка, в основному підтримується в робочому стані за рахунок «канібалізації». Недооцінювати проблему неможливо - авіаносці досить вимогливі до можливостей своїх ходових систем та швидкості ходу, яка повинна полегшувати підйом літаків з повною злітною масою, забезпечуючи додаткові 50-60 кілометрів на годину до власної злітної швидкості літального апарату. Нездатність авіаносця дати повний хід призводить до того, що літаки мають серйозні обмеження по злітній вазі, що не дозволяє брати повний запас палива і/або бойового навантаження.