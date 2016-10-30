США вивозять сім'ї дипломатів зі Стамбула
21:35, 30 жовтня 2016Світ
2965 0
Держдепартамент США попередив громадян Америки про посилення терористичної загрози для них на території Туреччини.
Стамбул / Ілюстрація REUTERS
Американців просять не подорожувати по південно-західних районах Туреччини і ретельно зважити ризики перебування в цій країні. Про це йдеться в заяві на сайті Держдепу.
Читайте такожЕрдоган готовий підписати закон про введення смертної кари в Туреччині
У свою чергу члени сімей співробітників посольства в Стамбулі повинні покинути Туреччину. Таке рішення Держдеп пояснив інформацією від служби безпеки про імовірні напади екстремістів на американців, які там живуть, чи приїхали на певний час.
При цьому консульство США залишається відкритим і працює в повному складі. Вимога вивезти членів сімей стосується лише стамбульського офісу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter