Німецького єврокомісара звинуватили у расизмі через висловлювання щодо китайців

Німецького єврокомісара із цифрової економіки Гюнтера Еттінгера звинуватили у расизмі через його висловлювання в адресу китайців, пише Reuters.

Видання зазначає, що чиновник у своїй промові вжив термін Schlitzaugen щодо жителів Китаю та решти Азії. В перекладі слово означає вузькоокі.

Пізніше в газеті Die Welt Еттінгер повідомив, що його слова мали широкий контекст і не мав на меті образити китайців.

"Це було дещо неохайне зауваження, що в жодній мірі не означало те, що я нешанобливо ставлюся до Китаю», - сказав Еттінгер, підкресливши, що він приносить вибачення за свої висловлювання.

«Ви маєте бачити ширший контекст у якому я допустив ремарку. У моїй промові я просто попереджав Германію від занадто великої самовпевненості», - пояснив він.

Крім того, Еттінгер також встиг невдало пожартувати щодо ЛГБТ-спільноти. Він зазначив, що влада Німеччини скоро може ввести «примусові одностатеві шлюби».

"Європейський комісар повинен гідно представляти європейські цінності, а не потурати расистським і гомофобських поглядам", - заявили після таких висловлювань Еттінгера у ЛГБТ-спільноті.

Читайте такожОбама оголосив нью-йоркський гей-бар національним пам'ятником

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини погодила створення посади експерта з розслідування насильства та дискримінації щодо представників ЛГБТ-спільноти, ухваливши відповідну резолюцію.

Після чотиригодинних дебатів Ради у складі 47 держав-учасниць, «за» проголосували 23 представники, «проти» – 18. США та потужні країни ЄС підтримали резолюцію, яка була ухвалена після нападу 12 червня на нічний гей-клуб у Флориді, у результаті чого загинули 49 людей. Росія, Китай, низка африканських та мусульманських країн були проти цієї резолюції. Представник Саудівської Аравії Файсал бін Хассан Тред заявив, що це рішення «використовуватиметься як інструмент для втручання у справи суверенних держав, які намагаються захистити свої культурні особливості».