В ООН будуть розслідувати насильства та дискримінації проти ЛГБТ-спільноти

Це відбулося попри спротив Китаю, Росії та кількох мусульманських країн, передає Радіо Свобода.

Після чотиригодинних дебатів Ради у складі 47 держав-учасниць, «за» проголосували 23 представники, «проти» – 18.

США та потужні країни ЄС підтримали резолюцію, яка була ухвалена після нападу 12 червня на нічний гей-клуб у Флориді, у результаті чого загинули 49 людей.

Росія, Китай, низка африканських та мусульманських країн були проти цієї резолюції.

Представник Саудівської Аравії Файсал бін Хассан Тред заявив, що це рішення «використовуватиметься як інструмент для втручання у справи суверенних держав, які намагаються захистити свої культурні особливості».

Він заявив, що Саудівська Аравія не співпрацюватиме з експертом ООН з розслідування насильства та дискримінації щодо ЛГБТ-спільноти.

Натомість представник Великої Британії Джуліан Брейтвейт зазначив, що опозиція до ухваленої резолюції свідчить про спротив боротися з насильством щодо ЛГБТ-спільноти. «Як це може бути прийнятним?», – запитав він.