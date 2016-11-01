Російська авіаносна група змогла дістатися Середземного моря

Про це повідомив міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу, передає ТАСС.

За його словами, угрупування російських кораблів у Середземному морі "поповнило всі необхідні запаси". Відмова окремих країн кораблів ВМФ РФ у заходженні до їхніх портів "не позначилася на їхньому русі" в Середземномор'ї, запевнив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, флотилія російських військових кораблів, яка прямує до берегів Сирії, у східній частині Середземного моря провела дозаправку неподалік від Гібралтарської протоки.

Нагадаємо, Мальта відмовилася заправляти російський "флот смерті" на шляху до Сирії.

21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов".