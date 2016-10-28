Флотилія російських кораблів провела дозаправку у Середземному морі

За повідомленням BBC, два танкери приєдналися до російського з’єднання кораблів, пише Радіо Свобода.

Як зазначається, флотилія з восьми кораблів на чолі з авіаносцем «Адмірал Кузнєцов» отримала паливо в морі 28 жовтня після скасування запиту на здійснення дозаправки в контрольованому Іспанією порту Сеута на узбережжі Північної Африки.

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Іспанія опинилася під сильною міжнародною критикою через побоювання, що після прибуття флотилії до пункту призначення Росія збільшить свій військовий потенціал для підтримці уряду президента Сирії Башара Асада.

На Заході звинувачують російські та сирійські сили у причетності до втрат серед цивільного населення в місті Алеппо та його околицях.

Нагадаємо, Мальта також відмовилась заправляти російський "флот смерті" на шляху до Сирії.

Як повідомляв УНІАН, Росія відкликала запит на дозаправку авіаносної ударної групи в іспанському порту Сеута.

21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони направляються в Середземне море.