У Кремлі відреагували на публікацію Times про плани Путіна щодо Алеппо

"Якщо газета Times володіє якоюсь інформацією про те, що бойовики збираються приступити до масштабних наступальних дій, то так би і написали, - цитує Пєскова ТАСС. - Всі інші повідомлення про якісь розвіддані - навряд чи газета Times володіє інформацією про плани президента Росії".

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Пєсков нагадав, що коли російський лідер приймав рішення продовжити гуманітарну паузу в Алеппо, в Кремлі відзначали, що в будь-якому випадку все буде залежати від того, яку позицію займуть противники Асада.

"Продовження гуманітарної паузи у разі відновлення наступальних дій бойовиків неможливе і президент саме це вважає дуже важливим, - підкреслив Пєсков. - Тому зараз пауза триває, зараз забезпечується вихід мирного населення і поранених зі східного Алеппо, створюються умови для гуманітарної допомоги. Але все це неможливо, якщо терористи продовжать обстріл відповідних районів, продовжать обстріл маршрутів доставки гуманітарної допомоги, почнуть наступальні дії, продовжать прикриватися цивільними як щитом, використовувати звичайних людей як щит в ході своїх наступальних дій".

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що перспектива початку політичного процесу в Сирії "відсувається на невизначений час".