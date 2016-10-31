Путін планує масштабну атаку на Алеппо під час американських виборів - The Times

Про це з посиланням на дані західних спецслужб пише The Times.

Путін планує використати період політичної невизначеності, пов'язаної з виборами президента США, щоб до середини січня забезпечити собі перемогу над повстанцями проти режиму Башара Асада, які утримують східну частину Алеппо.

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Єдиний російський авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", який зараз прямує до берегів Сирії, за даними джерел газети, використають для посилення вогневої потужності РФ.

Як відомо, 21 жовтня в Ла-Манш увійшло угруповання військових кораблів РФ на чолі з проблемним авіаносним крейсером "Адмірал Кузнєцов", вони прямують у Середземне море. Після того, як Іспанія і Мальта відмовили в заправці російських кораблів у своїх портах через побоювання, що вони можуть бути використані проти мирних жителів в обложеному Алеппо, їх дозаправляють з танкерів.

Нагадаємо, Сирійська обсерваторія з прав людини на початку жовтня повідомила про масовані бомбардування російськими ВКС підконтрольної повстанцям східної частини Алеппо. Авіація РФ скинула так звані протибункерні бомби, а також інші авіабомби на східні квартали міста.

Пізніше неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.

Запеклі бої почалися в Алеппо і після того, як 23 жовтня завершився режим припинення вогню, який діяв всього три дні. Про це повідомили сирійські активісти. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується в Британії повідомив, що авіаудари наносилися по ключовий лінії фронту на південно-заході міста, в той же час посилилися бої між повстанцями і урядовими силами в контрольованих опозицією районах Алеппо.